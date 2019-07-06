الأرجنتين تنتقم من تشيلي في لقاء طرد ميسي

انتصر منتخب الأرجنتين على نظيره التشيلي بهدفين لهدف في مباراة تحديد المركز الثالث في بطولة كوبا أميركا 2019 في لقاء شهد طرد النجم ليونيل ميسي بطريقة مثيرة للجدل.

بدأت المباراة هادئة دون محاولات خطيرة مع سيطرة سلبية لتشيلي ورغبة في تسجيل الهدف الأول.

في المقابل، اعتمدت الأرجنتين على المرتدات التي لم تمثل أي خطورة على مرمى لا روخا حتى جاءت الدقيقة 12.

فمن مخالفة في وسط الملعب، استغل ليونيل ميسي عدم تمركز لاعبي تشيلي الصحيح ليمرر الكرة خلف الدفاعات لتصل إلى سيرجيو أغويرو الذي راوغ الحارس غابرييل آرياس وسجل الهدف الأول.

في الدقيقة 17، تعرض أليكسيس سانشيز لإصابة وغادر الملعب ليزيد من صعوبة المهمة على حامل اللقب.

وجاء التقدم بهدفٍ آخر للتانغو في الدقيقة 22 حينما مرر جيوفاني لو سيلسو كرة إلى باولو ديبالا الذ انفرد بآرياس ورفع الكرة من فوقه بمهارة داخل الشباك.

وجاءت الدقيقة 40 لتشهد أبرز أحداث المباراة بطرد ميسي وغاري ميديل في حادثة مثيرة للجدل اثر احتكاك بينهما.

شهد الشوط الثاني سيطرة واستحواذ من جانب الأرجنتين التي كادت أن تسجل في الدقائق الأَولى بعد محاولة بين أغويرو وديبالا.

في الدقيقة 54، وصل أغويرو وديبالا لانفراد لكن الرعونة حرمت التانغو من الهدف الثالث.

عاد الحكم إلى تقنية الفيديو بعد مخالفة على لو سيلسو ليعود ويحتسب ركلة جزاء لصالح لاروخا سجلها آرتورو فيدال.

حمس الهدف لاعبي تشيلي لمحاولة إدراك التعادل، إذ شددوا من ضغطهم على مرمى الحارس فرانكو آرماني لبضع دقائق.

وشهدت الدقيقة 75 انفراد آنخيل دي ماريا وبدلاً من التسديد فضل التمرير قصيرة لأغويرو الذي حاول أن يسددها فوق الحارس، لكن آرياس تصدى بنجاح.

وتحولت المباراة لسجال بين الطرفين دون خطورة حقيقية وبات اللقاء يتجه نحو فوز التانغو دون خطورة تذكر من لا روخا.

بهذا الانتصار، ظفر منتخب الأرجنتين بالمركز الثالث على حساب غريمه التشيلي لينتقم من خسارة نهائييي 2015 و2016 بركلات الترجيح.