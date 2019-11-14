الأردن تسقط على أرضها أمام أستراليا

سقط منتخب الأردن على أرضه أمام ضيفه الأسترالي بهدفٍ دون رد في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك عبد الله الثاني لحساب المجموعة الثانية من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

جاء هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 13 دقيقة على البداية عن طريق آدم تاغرت.

بهذه الخسارة، تجمد رصيد منتخب الأردن عند 7 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث بفارق الأهداف مع غريمه الكويتي الذي صعد بدوره للمركز الثاني بفارق الأهداف.

أما منتخب أستراليا فرفع رصيده إلى 12 نقطة ليبتعد في صدارة المجموعة.