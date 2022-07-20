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فيديو: الأردن تهزم إيران وتبلغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة

منشور 20 تمّوز / يوليو 2022 - 12:44
الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة (المصدر: حساب FIBA Asia على تويتر)
الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لكرة السلة (المصدر: حساب FIBA Asia على تويتر)

حقق منتخب الأردن لكرة السلة انتصاراً مميزاً بتفوقه على نظيره العملاق الإيراني بنتيجة 91-76 اليوم الأربعاء في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة السلة 2022 المقامة حالياً في إندونيسيا.

وكان النشامى قد تخطوا عقبة الصين تايبيه في الدور السابق يوم الاثنين الماضي في الثانية الأخيرة بفضل ثلاثية نجمه فادي إبراهيم (فريدي).

وأمام إيران، تألق دار تاكر وسجل 29 نقطة للأردن، مقابل 23 نقطة للإيراني محمد جمشيدي.

الأردن تنتظر الفائز من مواجهة لبنان والصين

وسيلاقي منتخب النشامى في الدور نصف النهائي من البطولة الفائز من مواجهة منتخبي لبنان والصين والتي ستقام في وقتٍ لاحق من اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو.

كلمات دالة:منتخب الأردن لكرة السلةمنتخب إيران لكرة السلةكأس آسيا لكرة السلةدار تاكر

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