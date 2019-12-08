الأرقام تكشف معاناة ريال مدريد

جاءت أنباء غياب إيدين هازارد عن الكلاسيكو لتعزز أزمة ريال مدريد والإصابات، التي طالت 16 لاعباً قبل الوصول لمنتصف الموسم.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن عدد إصابات نجوم الملكي وصلت إلى 29 منذ انطلاق الموسم، تعرض لها 16 لاعباً، بعضهم لمرات عدة.

ويعتبر ريال مدريد الأسوأ حظاً من ناحية الإصابات، بين كبار إسبانيا، حيث لم يتعرض لاعبو منافسيه برشلونة وأتلتيكو مدريد لهذا الكم الهائل من الإصابات.

وتعرض 23 لاعباً فى ريال مدريد إلى 50 إصابة الموسم الماضي، لكن بالمعدل الحالي قد يتجاوز النادي هذا الرقم مع نهاية الموسم.

وعلى رأس قائمة المصابين، يأتى إيدين هازارد، الذي يعانى من "كسر غير مكتمل" في كاحله الأيمن، وسيغيب على الأرجح عن الكلاسيكو المنتظر أمام برشلونة.

كما أشارت الأرقام إلى أن النجمين مارسيلو وخاميس رودريغيز نالا النصيب الأكبر، حيث تعرض كل منهما لأربع إصابات حتى الآن منذ انطلاق الموسم.

ويعتبر النجم الشاب ماركو آسينسيو صاحب الإصابة الأكثر خطورة، إذ تعرض لتمزق في الرباط الصليبي مع انطلاق الموسم، مما سيبعده لأكثر من 8 أشهر عن الملاعب.

كما تعرض غاريث بايل لإصابتين ابتعد على أثرهما 39 يوماً عن الملاعب، بينما أبعدت 3 إصابات لوكا مودريتش عن الملاعب لمدة 47 يوماً.

ومن اللاعبين "المحظوظين" الذين لم يتعرضوا لأى إصابة هذا الموسم، هداف الفريق كريم بنزيمة، الذي يخوض موسماً مميزاً من الناحية التهديفية.

كما لم يتعرض للإصابة حتى الآن عدد من المدافعين، أبرزهم القائد سيرخيو راموس، ورفيقه فى خط الدفاع، رافاييل فاران.