الأزمات تدفع نيمار للرحيل عن باريس سان جيرمان

قالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعنونت الصحيفة الإسبانية في غلافها: "طلاق بين بي إس جي ونيمار"، مشيرة إلى إمكانية كبيرة لرحيل البرازيلي هذا الصيف بعد إبلاغه إدارة النادي بعدم رغبته فى الاستمرار.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار يشعر بالإحباط بسبب فشل باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا منذ انضمامه إلى الفريق إلى جانب تعرضه لإصابات عديدة، بالإضافة إلى مواجهته تهمة اغتصاب خلال الفترة الأخيرة.

وكان نيمار قد رحل عن برشلونة صيف 2017 بعدما لجأ إلى الشرط الجزائي فى عقده البالغ حينها 222 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، لن يقف في طريق نيمار ولن يعارض رحيله على الإطلاق، لا سيما أنه يريد إعادة تنظيم الفريق من خلال التعاقد مع لاعبين شبان، كما أنه يشعر بالغضب من تواجد عدد كبير من النجوم بسبب المشاكل التى يثيرونها خلال الفترة الماضية.

في نفس السياق، أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن بعض شركات الرعاية تعيد دراسة موقفها من الاستعانة بنيمار، بسبب المشاكل والأزمات المحيطة به.

وأوضحت أن شركة "ماستر كارد" أسقطت اسم البرازيلي من حملتها الإعلانية، فيما يتوقع أن تعبر شركتا "نايكي" و"ريد بول" عن موقفيهما قريباً، كما أن القيمة السوقية للمهاجم انخفضت بشكل كبير، حيث أنه لم يخض سوى 51% من مباريات باريس سان جيرمان منذ انتقاله عام 2017.

وأكد موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص فى رصد القيمة السوقية للاعبين، أن قيمة نيمار انخفضت من 213 مليون يورو فى يناير 2019، إلى ما بين 120 و150 مليون يورو هذا الشهر، أي بتراجع يقدر ما بين 60 و90 مليون يورو خلال 5 أشهر فقط.

يذكر أن تقارير إسبانية أكدت رغبة ريال مدريد وبرشلونة في التعاقد مع نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم تأقلمه مع الدوري الفرنسي حتى الآن.