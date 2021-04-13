الأندية العالمية تهنىء المسلمين بحلول شهر رمضان

حرصت حسابات الأندية العالمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك.

واختارت غالبية الحسابات المحتوى المرئي من خلال تصوير مقاطع فيديو لبعض لاعبيها يقدمون التهنئة باللغة العربية، إذ اختار برشلونة نجوماً من مختلف الفرق، بينما ظهر من باريس سان جيرمان نجومه الكبار، وكذلك لاعبو ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وتوتنهام وإنتر ميلان، فيما اكتفت حسابات ليستر سيتي ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ، ببوستات تهنئة بالعربية.

أما أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين فقد كانت تهنئتها من خلال تغريدات سوى ثلاثة أندية إذ فضل الأهلي إنتاج فيديو لإطلاق مدفع رمضان، بينما بثت حسابات الشباب وضمك فيديو لبعض الإداريين واللاعبين يقدمون التهنئة.