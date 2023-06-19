الأهلي السعودي على أعتاب ضم الحارس إدوارد ميندي

اقترب الدولي السنغالي إدوارد ميندي حارس تشيلسي من التوقيع على كشوفات نادي الأهلي السعودي وفقاً للصحفي الشهير فابريزيو رومانو.

وأكد الإيطالي أن إدارة البلوز حثت اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً على إيجاد فريق جديد خلال سوق الانتقالات الصيفي.

ويبدو أن نجم الحراسة وافق على الشروط الشخصية مع الفريق العائد لدوري الأضواء في السعودية بعد موسم قضاه في دوري يلو (الدرجة الأولى) حقق فيه لقب البطولة.

ماذا قال رومانو عن انتقال ميندي إلى الأهلي السعودي؟

أكد الصحفي في تغريدة نشرها اليوم الاثنين: "توصل إدوارد ميندي لاتفاق مع الأهلي حول البنود الشخصية، وسيمتد العقد بين الطرفين حتى يونيو من عام 2026.

"وصلت المفاوضات إلى مراحلها النهائية بحيث ينتقل الحارس السنغالي إلى الدوري السعودي قادماً من تشيلسي في صفقة دائمة."

ومن المتوقع أن يدفع النادي السعودي قيمة معينة لنظيره الإنجليزي من أجل إتمام الصفقة، إلا أنه لم يتم الكشف عنها.

يذكر أن ميندي كان الحارس الأساسي لتشيلسي، إلا أن استعادة الإسباني كيبا آريزابالاغا لمستواه في الأشهر الماضية جعل السنغالي يتراجع إلى دكة البدلاء.