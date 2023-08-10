الأهلي السعودي يقدم عرضًا رسميًا لضم تياغو من ليفربول

أرسل النادي الأهلي السعودي عرضه الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع نجم الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا خلال سوق الانتقالات هذا الصيف.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الأهلي السعودي مستعد لدفع 12 مليون جنيه إسترليني لأجل الحصول على خدمات الدولي الإسباني في خط وسط الفريق هذا الموسم.

الأهلي السعودي يقدم عرضًا رسميًا لنادي ليفربول من أجل تياغو

في الوقت الذي يحاول فيه تياغو جاهدًا من أجل العودة من الإصابة التي أبعدته مؤخرًا عن الملاعب وعن الريدز خاصة في الموسم الماضي، فإن أهلي جدة يتطلع للاستفادة من خدماته في خط الوسط مع الفريق في الدوري السعودي للمحترفين.

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ومن الجدير بالذكر أن صاحب الـ32 عامًا لا يزال لديه عامًا إضافيًا في عقده الحالي مع نادي ليفربول، كما أن يعد أحد الأوراق الرئيسية للفريق في الوسط ومن أقرب اللاعبين بالنسبة للمدرب الألماني يورغن كلوب.

من جهة أخرى، أعلن الراقي مؤخرًا عن إتمام صفقة انتقال الإيفواري فرانك كيسي رسميًا هذا الصيف، بعد أن توصل لاتفاق مع نادي برشلونة الإسباني لضم اللاعب مقابل 12.5 مليون يورو.