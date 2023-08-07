وكيل أعمال صلاح يرد على العرض الخيالي من الاتحاد السعودي

علق رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح على العرض المالي الضخم الذي تم تقديمه من قبل نادي الاتحاد السعودي للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين هذا الصيف.

وليس مستغربًا هذا العرض الذي وصل للنجم العربي في ليفربول، حيث سبقه إلى هناك مجموعة من النجوم في الكرة الأوروبية بدءًا من كريستيانو رونالدو الذي لحق بركبه العديد من الأسماء اللامعة مثل كريم بنزيما، ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، رياض محرز، وغيرهم.

رامي عباس يوضح حقيقة العرض المالي الضخم من الاتحاد السعودي لضم محمد صلاح

وفقًا لموقع "Gaol.com" نقلًا عن صحيفة الرياضية السعودية، فإن محمد صلاح حاليًا على رادار الأندية السعودية، وقد تم بالفعل تقديم عرض للاعب صاحب الـ31 عامًا من الاتحاد السعودي بقيمة 198 مليون دولار.

ويأتي هذا العرض للنجم محمد صلاح في الوقت الذي وقع فيه الصيف الماضي عقدًا جديدًا مع ليفربول لمدة ثلاث سنوات، ليرد رامي عباس وكيل أعمال اللاعب ويوضح بخصوص العرض عبر تويتر قائلًا: "لو أراد صلاح مغادرة ليفربول هذا الصيف، لما كان جدد عقده مع الريدز الصيف الماضي، محمد ملتزم بعقده مع ليفربول ولا تغيير على ذلك".