الإجازة الشتوية تزيد متاعب لوف مع منتخب ألمانيا

ربما يمر يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني في الوقت الحالي بـ«الفترة الأسوأ» بالنسبة له، وذلك في ظل أن الإجازة الشتوية للدوري الألماني تحرمه من مواصلة عمله في مرحلة إعادة تشكيل المنتخب.

وكان لوف قد بدأ عملية تغيير واسعة وإعادة بناء للمنتخب الألماني عقب صدمة الخروج من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018، بعد أربعة أعوام من التتويج بلقب المونديال في البرازيل، ويدرك أن عليه تقديم النتائج المقنعة خلال نهائيات يورو 2020 التي تقام في 12 دولة أوروبية خلال الفترة ما بين 12 يونيو و12 يوليو.

لذلك، يفضل لوف (59 عاماً) الحصول على مزيد من الوقت للعمل مع المنتخب، الذي لن يتجمع قبل مارس المقبل، علماً بأن آخر مباراة للفريق كانت في نوفمبر الماضي.

وقال لوف: «الإجازة (من المباريات الدولية) لمدة أربعة أشهر ليست جيدة لمنتخبنا الشاب. فالإجازة الشتوية الطويلة تشكل خطوة إلى الوراء. حيث سيتحتم علينا البدء من جديد في مارس. وهذا بالطبع مزعج لي شيئاً ما».

وسيخوض المنتخب الألماني أول مباراة له في العام الجديد في 26 مارس، حينما يلتقي نظيره الإسباني في مدريد ثم يلتقي منتخب إيطاليا في نورنبيرغ بعدها بخمسة أيام.

وبعدها، يخوض المنتخب الألماني مباراتين أخريين فقط خلال استعداداته الأخيرة ليورو 2020.

وكان لوف قد اعترف في وقت سابق: «لسنا المرشحين (للقب) في هذه المرة»، لا سيما أن المنتخب سيتنافس خلال دور المجموعات، مع المنتخبين الفرنسي بطل العالم والبرتغالي حامل لقب البطولة الأوروبية.

ويُنتظر تحديد هوية المنتخب الآخر في المجموعة السادسة عبر الملحق الفاصل الذي تقام منافساته في مارس، وربما يكون المتأهل هو المنتخب الآيسلندي.

وقال أوليفر بيرهوف مدير المنتخب الألماني: «هذه أصعب مجموعة يمكن تخيلها».

من جانبه، قال فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني، أنه يأمل في أن يستفيد المنتخب من خوض مبارياته في دور المجموعات على أرضه؛ حيث تقام في ميونيخ.

وتحدث كيلر عن «ضربة حظ وليست قرعة سيئة»، موضحاً: «سيشهد دور المجموعات مباريات ستجذب اهتمام جميع مشجعي كرة القدم... مثل هذه القرعة يمكن أن تثير حمى كرة القدم في ألمانيا».

ولا بديل أمام لوف عن تحويل المنتخب المفعم بالمواهب الشابة إلى فريق قادر على المنافسة، خلال أسبوع من شهر مارس، ومن خلال المعسكر الإعدادي المقرر في النمسا قبل البطولة الأوروبية، التي يفتتح المنتخب مشواره بها في 16 يونيو، بمواجهة المنتخب الفرنسي.

وقال توني كروس لاعب خط وسط المنتخب الألماني: «علينا الاستفادة من المباريات القليلة والفترة القصيرة المتاحة قبل البطولة».

ويعد كروس (29 عاماً) نجم وسط ريال مدريد الذي خاض 96 مباراة دولية، ومانويل نوير (33 عاماً) حارس مرمى وقائد بايرن ميونيخ، على رأس اللاعبين ذوي الخبرة في المنتخب الذي ضم لوف لقائمته 25 لاعباً، خاض بها ست مباريات دولية، منذ الصيف الماضي، وقد شهدت خمسة وجوه جديدة.

وعانى المنتخب من حالات إصابات، ويأمل لوف أن يكون جميع لاعبيه «بحال جيد، وقادرين على تمثيل المنتخب الألماني في بطولة مثل البطولة الأوروبية».

وينتظر أن يكون نوير وكروس ويوشوا كيميتش والمهاجم سيرج غنابري، عناصر أساسية بالمنتخب، لكن لوف يعلق آماله بشكل كبير أيضاً على عودة ليروي ساني جناح مانشستر سيتي بعد أشهر من الغياب بسبب إصابة في الركبة.

وقارن لوف المجموعة الحالية بالمجموعة التي كانت موجودة بالمنتخب في 2010، أمثال نوير وكروس وتوماس مولر ومسعود أوزيل وجيروم بواتينغ وسامي خضيرة، التي نضجت مع مرور الأعوام حتى تُوجت بكأس العالم 2014.

وقال لوف: «الفريق الذي نمتلكه يحظى بمواهب هائلة. فلاعبون مثل غنابري وكيميتش و(ليون) غوريتسكا و(تيمو) فيرنر لم يصلوا إلى أفضل مستوياتهم بعد. ولا تزال أعمارهم صغيرة للغاية».

وتشكل يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا بعد أربعة أعوام، هدفاً بعيد المدى بالنسبة للوف مع المنتخب.

لكن لم يجر حتى الآن حسم استمرار لوف في المنصب حتى ذلك الوقت، حيث من المفترض أن ينتهي عقده الحالي مع نهاية مشوار ألمانيا في كأس العالم 2022 بقطر، لكنه يدرك أيضاً أن التعرض لصدمة أخرى في يورو 2020 قد يكلفه المنصب الذي يشغله منذ عام 2006. قبل نهاية العقد.