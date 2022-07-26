الإصابة تبعد بوغبا عن يوفنتوس لأكثر من شهر

تعرضت طموحات يوفنتوس لانتكاسة قوية عقب تعرض نجمه الدولي الفرنسي بول بوغبا لإصابة ستبعده عن الملاعب عن أول مباراتين للفريق في الدوري الإيطالي على أقل تقدير.

وأصيب لاعب خط الوسط العائد إلى تورينو في الركبة ومن الممكن أن يحتاج للخضوع لتدخل جراحي مما سيمنعه من المشاركة مع يوفي مطلع الموسم الجديد.

وتعاقد النادي الإيطالي مع النجم البالغ من العمر 29 عاماً مؤخراً في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد.

وعانى الفرنسي من تعاقب الإصابات خلال الأعوام الأخيرة من مسيرته مع فريق الشياطين الحمر ليخوض معه عدداً قليلاً من المباريات تحديداً الموسم الماضي.

يوفنتوس يخسر بوغبا قبل بدء الدوري الإيطالي

قال موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن بوغبا سيغيب على الأقل عن أول مباراتين ليوفنتوس في الدوري المحلي أمام ساسوولو وسامبدوريا على أقل تقدير.