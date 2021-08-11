الإصابة تجبر زياش على مغادرة لقاء تشيلسي وفياريال

تعرض حكيم زياش نجم تشيلسي لإصابة في الكتف خلال لقاء كأس السوبر الأوروبي الذي جمع فريقه تشيلسي الإنجليزي بفياريال الإسباني.

وظهر الدولي المغربي بصورة مميزة مع البلوز وسجل هدف الافتتاح بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 27.

كما كان سبباً في فرصتين خطيرتين لزميليه ماركوس ألونسو وكيرت زوما.

كيف تعرض زياش للإصابة؟

وأصيب نجم أياكس أمستردام السابق بصورة غريبة في الكتف حينما ارتقى أثناء تنفيذ ركلة ركنية لفريق الغواصة الصفراء وهبط بشكل مؤثر ليضطر المدرب توماس توخيل لتبديله.

وتحوم الشكوك حول مستقبل لاعب خط الوسط البالغ من العمر 28 عاماً مع بطل أوروبا علماً بأن النادي الإنجليزي دفع 33 مليون جنيه استرليني لاستقطابه من هولندا صيف العام الماضي.