الإصابة تجبر نادال على الانسحاب من بطولة كندا المفتوحة

أعلن النجم الإسباني رافاييل نادال انسحابه من بطولة كندا المفتوحة بعد تعرضه لإصابة في قدمه اليسرى.

وعانى الأسطورة الإسبانية من هذه الإصابة خلال الفترة الماضية لتصبح استعداداته لبطولة أميركا المفتوحة معلقة في الوقت الحالي.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً بمباراته الأولى في بطولة سيتي المفتوحة في واشنطن الأسبوع الماضي على جاك سوك، لكنه خسر الثانية أمام لويد هاريس.

وشكى المتوج بعشرين لقباً في بطولات غراند سلام بالتساوي مع الأسطورتين روجر فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش من قدمه خلال هاتين المباراتين والحصص التدريبات الأخيرة.

وستكشف الأيام القادمة عن وضعية نادال البدنية وإمكانية مشاركته.

يذكر أن بطولة أميركا المفتوحة ستنطلق في الثلاثين من أغسطس الجاري في نيويورك.