الإصابة تنهي موسم خضيرة

أعلن سامي خضيرة نجم يوفنتوس أنه سيخضع لعملية جراحية في الركبة من أجل علاج الألم الذي يعاني منه خلال الأشهر الماضية.

جاء هذا في تغريدة نشره الألماني ذو الأصول التونسية عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وأكد خلالها أنه سيخضع للعملية خلال أيام.

وكتب خضيرة: "بعد أربعة أشهر من الألم المستمر في ركبتي - بعض الأحيان تكون أكثر ألماً من الآخرى - قررت أن أخضع لعملية جراحية من أجل الحصول على العلاج كاملاً.

"سأخضع للعملية خلال 15 يوم من الآن، تركيزي منصب على العودة في الموسم الجديد بكامل قوتي.

"أتطلع للقتال من أجل العودة للفريق سريعاً، ومن أجل القتال على تحقيق أهداف الفريق في الأشهر القادمة مع يوفنتوس الموسم الجديد".

يذكر أن خضيرة كان قد عاد لتوه للمشاركات مع يوفنتوس عقب فترة غياب طويلة بسبب مشاكل في نبضات القلب.