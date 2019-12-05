الإصابة تهدد مشاركة هازارد في الكلاسيكو

تحوم الشكوك حول مشاركة إيدين هازارد نجم ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني المنتظر أمام برشلونة، بسبب استمرار معاناته من إصابة الكاحل التي تعرض لها مؤخراً.

وخرج البلجيكي خلال لقاء باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، بعد تورم كاحله بشكل مبالغ فيه، مما جعل الجهاز الطبي للنادي الملكي يعلن غيابه لمدة 10 أيام.

ورغم وجود توقعات قوية بإمكانية مشاركته في الكلاسيكو، أشارت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، الخميس، إلى أن موقف مشاركة نجم تشيلسي السابق أمام البارسا لا يزال معقداً.

ولم تتحسن حالة الدولي البلجيكي حتى الآن، مع عدم قدرته على المشاركة في التدريبات، مما يعني تأكد غيابه عن مواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني، وإمكانية عدم مشاركته في الكلاسيكو أساسياً.