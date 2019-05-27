الإعلان عن قائمة المغرب الأولية لكأس أمم إفريقيا

أعلن هيرفي رونار؛ المدير الفني لمنتخب المغرب القائمة الأولية التي ستشارك في الاستعداد لكأس أمم إفريقيا 2019.

وأوقعت القرعة منتخب أسود الأطلس ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات ساحل العاج وجنوب إفريقيا وناميبيا.

وشهدت القائمة استبعاد وليد أزارو؛ مهاجم الأهلي المصري، فيما تم ضم ثنائي النصر السعودي نور الدين أمرابط وعبد الرزاق حمد الله، إلى جانب قائد الفريق مهدي بنعطية؛ مدافع الدحيل القطري.

واستدعى رونار 27 لاعباً بشكل مبدئي، على أن يتم استبعاد 4 منهم من القائمة النهائية.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: منير المحمدي (ملقة) – ياسين بونو (جيرونا) – أحمد التكناوتي (الوداد) – عبد العالي المحمدي (نهضة بركان).

خط الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة) – رومان غانم سايس (ولفرهامبتون) – عبد الحميد يونس (ستاد ريم) – مهدي بنعطية (الدحيل) – أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند).

خط الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة) – يوسف آيت بن ناصر (سانت إيتيان) – المهدي بوربيعة (ساسوولو) – مبارك بوصوفة (الشباب) – يونس بلهندة (غالاتاساراي) – فيصل فجر (كان) – نور الدين أمرابط (النصر) – حكيم زياش (أياكس) – نصير مزراوي (أياكس) – يوسف النصيري (ليغانيس) – سفيان بوفال (سيلتا فيغو) – نبيل درار (فينيرباهتشة).

خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله (النصر) – خالد بوطيب (الزمالك) – عبد الكريم باعدي (حسنية أكادير) – أمين حارث (شالكه) – أسامة إدريسي (آلكمار) – أيوب الكعبي (هيبي فورتشين).

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب المغرب في الثاني من الشهر المقبل بمدينة سلا، على أن يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام نظيريه الغامبي في 12 من يونيو، والزامبي في 16 من الشهر نفسه على الملعب الكبير في مراكش.

وتتجه بعثة أسود الأطلس إلى مصر للمشاركة في البطولة الإفريقية في 18 من الشهر المقبل، على أن تستهل مشوارها بملاقاة ناميبيا في 23 من الشهر ذاته على ملعب السلام في القاهرة.