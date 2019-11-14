الإمارات تسقط أمام فيتنام بهدف نظيف

خسر منتخب الإمارات من نظيره الفيتنامي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

حصل خليفة الحمادي، لاعب المنتخب الإماراتي، على البطاقة الأحمر في الدقيقة 37 من زمن المباراة، ليكمل الأبيض المباراة بعشرة لاعبين.

تقدم منتخب فيتنام بالهدف الأول، في الدقيقة 44، عن طريق اللاعب تين لين نعيون، عن طريق تسديدة صاروخية.

وحاول المنتخب الإماراتي خلال الشوط الثاني تعديل النتيجة، حيث أهدر لاعبي الأبيض العديد من الفرص التي أتيحت.

وكان أخطر لاعبي المنتخب الإماراتي هو بندر الأحبابي، الذي أرسل أكثر من كرة، من الجهة اليمنى، ولكن دفاع فيتنام تعامل معها ببراعة.

الخسارة هي الثانية على التوالي، بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام تايلاند بهدفين لهدف واحد، بالتصفيات الآسيوية.

تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند النقطة السادسة في المركز الثالث، فيما رفع منتخب فيتنام رصيده للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة.