الإمارات تودع كأس آسيا تحت 23 عاماً بخسارة قاسية

خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره الأوزبكي 1-5، في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقامة حالياً في تايلاند والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، ليودع المنافسات.

سجل خماسية أوزبكستان أليغانوف إلخومجون في الدقيقة 15، وبعد عشر دقائق أضاف إسلومجون كوبيلوف الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يحرز أوبيك بوزوروف الهدف الثالث عند الدقيقة 41، واختتم جاسوربيك ياخشيبويف ونوريلو توختاسينوف الخماسية.

وكانت الإمارات قد تقدمت أولاً بهدف زايد العامري عند الدقيقة 13، ليخطف الأوزبكيون بطاقة العبور لنصف النهائي الذي سيواجهون فيه نظيرهم السعودي.