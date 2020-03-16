الاتحاد الإيطالي يدرس تمديد الدوري وإلغاء الكأس

يدرس مسؤولو الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كيفية استكمال السيري آ، بعد إيقافه نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وأكدت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، الأحد، أن الاتحاد يفكر في إلغاء بطولة كأس إيطاليا أو حتى نقلها لبداية الموسم القادم، حتى تتاح الفرصة لاستكمال مباريات الدوري المحلي.

ومن المتوقع أن يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) تأجيل بطولة يورو 2020 حتى إشعار آخر، مما يجعل الأمر متاحاً أمام استكمال الدوريات الأوروبية المحلية خلال شهري يونيو ويوليو القادمين.

على جانب متصل، رفضت معظم الفرق الإيطالية فكرة الملحق المعروف بالـ "بلاي أوف"، مع تأييدها حتى الآن خيار استكمال الدوري في فترة الصيف.