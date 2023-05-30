الاتحاد السعودي يبعثر أوراق ريال مدريد بعرض خيالي لضم بنزيما

سيطرت حالة من القلق على الأجواء داخل نادي ريال مدريد خلال الأيام الماضية، وذلك أن تقدم بطل دوري روشن نادي الاتحاد السعودي بعرض مالي ضخم لضم كريم بنزيما خلال الصيف.

ولم يتخذ النجم الفرنسي قراره النهائي حتى هذه اللحظة، حيث أنه لم يوقع مع الميرنغي على تجديد عقده لموسم إضافي وهذا أدى إلى دخول إدارة الملكي في حالة من القلق خاصة وأن الوقت يمضي ولم يحسم أي شيء بعد.

الاتحاد السعودي يقدم عرضًا سخيًا لضم بنزيما من ريال مدريد

كشفت صحيفة "MARCA" الإسبانية أن اتحاد جدة قدم عرضًا رسميًا للنجم كريم بنزيما يتضمن التعاقد معه لمدة موسمين في عقد تصل قيمته الإجمالية إلى 200 مليون يورو.

وهناك تفهّم داخل إدارة الريال بأن النجم الفرنسي قد يعيد حساباته ويبدأ بالتفكير جديًا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي الموسم القادم إلى جانب كريستيانو رونالدو، خاصة وأن العرض مغري ماليًا ويصعب رفضه.

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الجدير بالذكر أن كريم بنزيما هذا الموسم بالرغم من غيابه في العديد من المباريات بسبب الإصابات التي تعرض لها، إلّا أنه تمكن من تسجيل 30 هدفًا مع ريال مدريد وكان حاسمًا في الكثير من المناسبات والمواعيد الكبرى.