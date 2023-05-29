ماذا قالت الصحف العالمية عن إمكانية رحيل بنزيما عن الريال هذا الصيف؟

تصدر اسم اللاعب الفرنسي كريم بنزيما محركات البحث على موقع "غوغل" ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تداول أنباء حول إمكانية رحيله عن ريال مدريد هذا الصيف.

وعلى ما يبدو أن الأمور تسير في هذا الاتجاه بحسب ما كشفت عنه العديد من الصحف العالمية وقد لا يرى عشاق الملكي بنزيما الموسم القادم في سانتياغو برنابيو، على الرغم من أن عقده الحالي مع الريال ينتهي في 2024.

ماذا قالت الصحف العالمية عن رحيل بنزيما ؟

نشر موقع "El futbolero" أن النجم الفرنسي لا يرى نفسه يلعب في الدوري السعودي للمحترفين أو حتى في الدوري الأمريكي، حيث أنه لا يزال يريد المواصلة واللعب في أوروبا في أعلى مستوى.

لكن الصحافة الإسبانية قالت أن كريم بنزيما ليس سعيدًا بالراتب الذي يتقاضاه حاليًا مع ريال مدريد والذي يصل إلى 13 مليون يورو سنويًا، في الوقت الذي يتقاضى فيه إيدين هازارد 30 مليون يورو بالموسم وهو حبيس دكة الاحتياط.

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وأضافت التقارير أن هناك عرض مغري يلوح بالأفق قد يلفت انتباه بنزيما، وهو من قبل نادي النصر السعودي وقد يصل إلى راتب 30 مليون يورو سنويًا، إلّا أن اللاعب في الغالب يريد أن يستمر مع الملكي حتى نهاية عقده في موسم 2024.

من ناحية أخرى، كشف موقع "GOAL" أن ريال مدريد يبحث حاليًا عن بديل كريم بنزيما على أن يكون لاعبًا ضمن خطة بعيدة المدى، وعلق مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي على بعض الأسماء المحتملة التي قد تحل مكان اللاعب الفرنسي وقال: "جوسيلو؟ يعجبني جدًا، كما يعجبني آسباس وموراتا".

وتابع: "يعجبني هؤلاء اللاعبون القادرون على تسجيل الأهداف ببراعة، نحن نعمل على ذلك ونبحث عن الخيار الأفضل، ولكن حاليًا لا يمكنني الكشف عن القائمة النهائية".

أيضًا كشف موقع "Real Madrid News" أن كريم بنزيما يفكر حاليًا بالرحيل بشكل جدي عن السانتياغو برنابيو وقد تكون وجهته القادمة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف الموقع أن ما زاد الشكوك حول إمكانية رحيل النجم الفرنسي هذا الصيف هو تلقيه عرض من السعودية لتوقيع عقد تصل قيمته إلى 200 مليون يورو بالإضافة إلى الحوافز والمكافآت الأخرى.

الخلاصة هي أن كل الدلائل والتقارير تشير حتى هذه اللحظة أن قرار الرحيل مشترك بين ريال مدريد وكريم بنزيما، ولكن لا شيء مؤكد حتى الآن بانتظار ما قد يسفر عنه سوق الانتقالات من مفاجآت في الصيف.