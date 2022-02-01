الاتحاد المصري ينفي إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

نفى إيهاب الكومي عضو إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم التقارير التي تحدثت عن إصابة الهداف محمد صلاح بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ووصف الكومي شائعات إصابات "مو" بـ "أنباء كاذبة ومصدرها صحفي غير مهني." خلال تصريحات لبرنامج "حضرة المواطن".

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب المصري في الساعات الأخيرة عن سلبية جميع العينات.

وشدد على أن مثل هذه الأنباء انتشرت لما يسببه وجود صلاح من خطورة على الفرق المنافسة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره الكاميروني صاحب الضيافة يوم الخميس في نصف نهائي البطولة الإفريقية.

يذكر أن "مو" سجل هدفين لمنتخب مصر حتى الآن وسيعتمد عليه الفريق في اللقاء القادم أمام أصحاب الأرض.