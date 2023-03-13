الاتحاد يطيح بالفيحاء حامل اللقب من كأس الملك

البوابة - تغلب الاتحاد على مستضيفه الفيحاء اليوم الاثنين في لقاء الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الزمنين الأصلي والإضافي بينهما بالتعادل 1-1.

ويدين اتحاد جدة بهذا الانتصار على ملعب ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحارسه مارسيلو غروهي الذي أهداه التأهل للدور نصف النهائي بتألقه في ركلات الترجيح.

تقدم الاتحاديون عبر هارون كامارا في الدقيقة (16)، وعادل ريكاردو ريلر للفيحاء قبل نهاية الشوط الأول (45+5).

ركلات الترجيح تمنح الاتحاد بطاقة العبور

ونجح عبد الرزاق حمد الله وإيغور كورونادو ومحمد الصيعري وأحمد بامسعود في التسجيل للاتحاد خلال ركلات الترجيح.

فيما سجل محمد أبو سبعان وعبد الله الشامخ وسعود آل زيدان للفيحاء، وتكفل غروهي بالتصدي لركلتي أنتوني نواكايمي ومحمد البقعاوي.