الاتحاد يفاجئ الجميع بخصوص وضع بنزيما الحالي مع النادي

انتشرت خلال الأيام الماضية أنباء عديدة على كثير من المواقع والصفحات والتي كانت تتحدث بخصوص توتر العلاقة بين النجم الفرنسي كريم بنزيما ومدربه البرتغالي نونو سانتو.

ومعظم هذه الأحاديث كانت تتمحور حول عدم الانسجام بين الطرفين، حيث قيل بأن سانتو يعتقد أن بنزيما ليس مناسبًا للطريقة التي يلعب بها الفريق، وعلى الجهة المقابلة كان بنزيما قد طلب شارة القيادة وقوبل طلبه بالرفض من قبل المدرب وهو ما أدى لهذه الحالة من التوتر وانطلقت بعدها الشائعات هنا وهناك.

كيف رد الاتحاد على شائعة عدم ارتياح كريم بنزيما في النادي؟

نفى اتحاد جدة كل المزاعم والشائعات التي كانت تقول أن كريم بنزيما ليس سعيدًا بتواجده في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن وصل الأمر إلى أن يقول البعض أن النجم الفرنسي طلب من وكيل أعماله أن يبحث له عن نادٍ آخر.

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وعلى طريقته الخاصة، نشر حساب معقل النمور على منصة "إكس" مقطع فيديو لنجم ريال مدريد السابق وهي يستجم على كرسي للمساج وأرفق بتعليق: "كي بي 9 دائمًا سعيد"، وظهر بنزيما في الفيديو وهو مبتسم وفي غاية السعادة.

يشار إلى أن كريم بنزيما لم يقدم حتى الآن المستوى المأمول منذ وصوله إلى الاتحاد هذا الصيف، حيث خلال مشاركته في أول جولتين في الدوري السعودي لم يسجل أي هدف، وتمكن فقط من صناعة تمريرة حاسمة واحدة.