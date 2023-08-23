تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الرياض في الدوري السعودي 2023-24 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة لأهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة في الأسبوع الثالث من دوري روشن.

يلعب الاتحاد مواجهة خارج الديار أمام الرياض على أرضية ملعب "استاد الأمير فيصل بن فهد" في إطار منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-24.

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فريق النمور تحت قيادة نونو سانتو يقدم مستويات مميزة منذ بداية الموسم وحصد بالفعل 6 نقاط كاملة من أول جولتين في الدوري بعد الفوز بثلاثية نظيفة على الرائد، وثنائية نظيفة على الطائي، ولم يتلقى غروهي أي هدف في مرماه حتى الآن.

تشكيلة الاتحاد المتوقعة أمام الرياض في الدوري السعودي 2023-24