الاستفزاز طريق نيمار للرحيل عن باريس سان جيرمان

أعطى ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان الضوء الأخضر لمواطنه نميار للرحيل إذا كان يرغب في ذلك، لكنه حدد ذلك بشروط قال أنها “يجب أن تكون مناسبة للجميع”، في رد على تخلّف نجم برشلونة السابق عن تمارين الفريق تحضيراً للموسم القادم.

وأثار الدولي البرازيلي في الفترة الأخيرة الكثير من الجدل وفقاً لتقارير إعلامية أشارت إلى رغبته في العودة إلى فريقه السابق برشلونة، لكن القيمة المالية لانتقاله إلى الفريق الفرنسي تقف حائلا أمام رحيله.

وانضم نيمار إلى الفريق الباريسي صيف عام 2017 قادماً من برشلونة مقابل 222 مليون يورو، كانت قيمة البند الجزائي لفسخ عقده مع النادي الكتالوني، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

ويقر متابعون ومحللون رياضيون بأن الطريقة التي أنهى بها البرازيلي الموسم الماضي في سان جيرمان (شجار مع الجماهير، قضية اغتصاب وغيرها من الأحداث..) أعطت مؤشرات على أن نيمار مرّ إلى الخطة “ب” للحصول على طلب الرحيل، وذلك عبر أسلوب مستفز ومنفّر للنادي الفرنسي ربما يكون حلاً من بين الحلول للحصول على مبتغاه.

وجاء موقف ليوناردو، الذي استعاد منصبه في سان جيرمان بعد رحيله عن ميلان، بعد ساعات من بيان صادر عن بطل فرنسا حازماً إذ استنكر عدم التحاق نيمار بالتمارين الأولى لفريقه استعداداً للموسم المقبل.

وردّ والد نيمار على بيان سان جيرمان بالتأكيد على أن النادي كان على علم بأن نجله سيغيب بسبب ارتباطات سابقة، وأنه سيلتحق بالفريق الأسبوع المقبل.

وفي مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، أبدى ليوناردو حزماً شديداً بشأن موضوع مواطنه الراغب في العودة إلى برشلونة وفقاً للتقارير، وقال “بإمكان نيمار الرحيل عن باريس سان جيرمان (هذا الصيف) إذا كان هناك عرض يناسب الجميع. لكن حتى اليوم، لا نعلم إذا كان هناك أحد يريد شراءه أو بأي سعر”.

وفي رده على سؤال بخصوص رغبة برشلونة في استعادة نيمار الذي تركه صيف 2017 للانضمام إلى سان جيرمان في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، أكد ليوناردو “لم نتلق أي عرض”، كاشفاً في الوقت ذاته “لكن هذا صحيح، كانت هناك اتصالات سطحية جدا..” مع النادي الكتالوني.

وتابع: “قالوا بأنهم يريدون شراءه لكننا لسنا بالبائعين (أي أن سان جيرمان ليس جدياً في مسألة بيع اللاعب)”، معتبرا أن “برشلونة ليس بالفعل في وضع المشتري”.

قلل رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو في حديث له الجمعة الماضي، من شأن الحديث عن عودة الدولي البرازيلي، بقوله “نعرف أن نيمار يريد الرحيل عن باريس سان جرمان، نعرف ذلك، لكن ما نعرفه أيضاً هو أن باريس سان جرمان لا يريده أن يرحل. لذلك، لا يوجد ملف” لعودته.

وكشف ليوناردو أنه تحدث مع مواطنه بعد عودته إلى منصبه السابق في النادي الباريسي، دون أن يعطي المزيد من التفاصيل، موضحاً “تحدثنا مع محيطه أيضاً. الجميع يعرف كل شيء. الموقف واضح لجميع الأطراف”.

وبنفس وتيرة البيان الصادر عن سان جيرمان بشأن عدم التحاق نيمار بتمارين الفريق، قال ليوناردو: “لسنا بحاجة إلى لاعبين يرون في البقاء هنا خدمة للنادي”.

وسبق لليوناردو أن حذر من أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب فوق “مؤسسة” باريس سان جيرمان في حديث إلى محطة “كانال بلوس”، مضيفاً: “لا يهم إذا كان نيمار هو نيمار، أو كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو. النادي مؤسسة يجب احترامها لأنه من سيقود المشروع وليس نيمار”.

ومنذ وصول نيمار، تعالت أصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها، علماً وأن البرازيلي تمرد على قرارات الفريق بعدما كان قد قرر السفر إلى البرازيل قبل نهاية الموسم دون علم مدربه توماس توخيل.

ولم تكن إنجازات النادي الباريسي الموسم الماضي في مستوى آمال وتطلعات إدارته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلاً للدوري الفرنسي، لكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية أمام رين بخسارته بركلات الترجيح، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغون في ربع النهائي، إلى خروجه من دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد (فاز 2-0 ذهاباً وخسر 1-3 إياباً).

يمر نيمار بفترة مضطربة في ظل اتهامات موجهة إليه من مواطنته عارضة الأزياء ناجيلا ترينيدادي باغتصابها في أحد فنادق باريس في مايو الماضي، بعدما دفع تكاليف سفرها وإقامتها.

وغاب اللاعب بسبب الإصابة عن بطولة كوبا أميركا التي استضافتها بلاده، وانتهت الأحد الماضي بإحرازها اللقب على حساب بيرو (3-1).

ومن المؤكد أن العلاقة بين النجم البرازيلي وناديه ستزداد توتراً، بعدما أكد بطل فرنسا في بيانه الاثنين، بأنه “سنتخذ الإجراءات المناسبة” بحق النجم البرازيلي.

وعبّر باريس سان جيرمان عن استنكاره لعدم التحاق نجمه، أغلى لاعب كرة قدم في العالم بالتمارين تحضيراً للموسم الجديد.

وكشف نادي العاصمة في بيان “كان نيمار دا سيلفا سانتوس جونيور مدعواً لاستئناف نشاطات المجموعة المحترفة في باريس سان جيرمان”.

ونشر النادي عبر حساباته على مواقع التواصل، صوراً للاعبيه على غرار كيليان مبابي وماركو فيراتي والقادم الجديد آندير هيريرا وهم يخضعون للفحوص الطبية تمهيداً لبدء تحضيرات الموسم.

وبعد موسمين في باريس شابتهما غيابات مطولة بسبب الإصابات، وفشل في تحقيق النتائج المرجوة لا سيما في دوري أبطال أوروبا، أشارت التقارير في الآونة الأخيرة إلى رغبة نيمار في العودة إلى برشلونة، الفريق الذي دافع عن ألوانه منذ عام 2013 قبل الانتقال إلى فرنسا.

وكان نائب رئيس بطل إسبانيا جوردي كاردونير قد كشف آواخر الشهر الماضي أن الدولي البرازيلي “يريد العودة إلى برشلونة” مع تأكيده في الوقت ذاته على أن النادي لم يقم بالتواصل مع لاعبه السابق.