البرازيل إلى نهائي كوبا أميركا بعد تخطي عقبة الأرجنتين

تأهل المنتخب البرازيلي إلى نهائي كوبا أميركا للمرة الأولى منذ 2007 بعد إقصاء نظيره الأرجنتيني بالفوز بثنائية نظيفة.

بدأت المباراة بهجمة خطيرة لروبرتو فيرمينو بعد مرور 90 ثانية فقط تصدى لها الحارس فرانكو أرماني قبل أن يحتسب الحكم حالة تسلل.

شهدت الدقائق الأولى من اللقاء ضغطاً مميزاً من لاعبي البرازيل مع عجز التانغو على بناء الهجمات أو السيطرة على الكرة، مما دفع لاعبيه لاستخدام العنف ليحصل نيكولاس تاليافيكو على بطاقة صفراء في الدقيقة الثامنة.

ورغم التفوق البرازيلي، إلا أن أول تسديدة جاءت عن طريق لياندرو باريديس في الدقيقة 12 والتي علت العارضة ببضع سنتيمترات.

خطأ خوان فويث في الدقيقة 16 وضع غابرييل جيزوس في انفراد، لكن نيكولاس أوتاميندي تدخل وأنقذ الكرة قبل أن تتحول إلى تسديدة على مرمى أرماني.

لكن الدقيقة 18 شهدت الهدف الأول لصالح البرازيل بعد جملة بدأها القائد داني ألفيش بتمريرة لفيرمينو الذي نفذها عرضية إلى جيزوس الذي أنهاها في الشباك.

ووقفت العارضة في صف أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة إثر مخالفة نفذها ليونيل ميسي واستقبلها سيرجيو أغويرو بالرأس وهي حادثة شهدت تعرض أليسون بيكر حارس ليفربول والبرازيل للإصابة، إلا أنه استمر في الملعب.

بدأ الشوط الثاني بالطريقة ذاتها بسيطرة وضغط من جانب البرازيل وتراجع دفاعي للأرجنتين كما شهد نزول ويليان بديلاً لإيفرتون.

لكن سرعان ما عاد الأرجنتين للسيطرة على الأجواء بمحاولات مستمرة، فيما اعتمد السيليساو على المرتدات.

وكاد رودريغو دي بول أن يعادل النتيجة في الدقيقة 51 من فرصة مميزة جاءت عن طريقة أغويرو بعد مراوغة لدفاعات البرازيل ثم للاوتارو مارتينيز ومنه لميسي الذي مرر لدي بول الذي سدد خارج المرمى.

حاول فيليبي كوتينيو بدوره قتل المباراة وكاد أن يفعلها في الدقيقة 55 لكن تسديدته جاءت خارج الملعب.

ورفض القائم مرة ثانية منح الأرجنتين هدف وهذه المرة إثر تسديدة قوية من ميسي في الدقيقة 56 لتعود الكرة إلى قائد برشلونة مجدداً الذي مررها عرضية خطيرة لم تجد من يسكنها الشباك.

وحرم أليسون ميسي من التسجيل في الدقيقة 65 من ركلة حرة مميزة بعد مخالفة من على حدود منطقة الجزاء إذ أمسك الكرة بمهارة.

وعكس سير المباراة تماماً، جاءت الدقيقة 71 لتشهد هدفاً ثانياً من هجمة مرتدة بدأها جيزوس الذي راوغ الدفاعات الأرجنتينة ومررها لفيرمينو الوحيد تماماً الذي ترجمها داخل الشباك.

بعد الهدف الثاني، هدأت المباراة نسبياً لتنتهي بفوز منتخب البرازيل وبلوغه النهائي بانتظار الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بين منتخبي بيرو وتشيلي.