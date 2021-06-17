البرازيل تتطلع لمواصلة التألق في كوبا أمريكا

تسعى البرازيل حاملة اللقب والمضيفة لمواصلة انطلاقتها القوية عندما تلتقي بيرو ليلة الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لمسابقة كوبا أمريكا 2021.

وضرب “السيليساو” بقوة في المباراة الافتتاحية عندما أكرم وفادة فنزويلا بثلاثية كان نجمها صانع ألعاب باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا.

وأشاد مدرب البرازيل تيتي بنجمه قائلاً: “عندما يكون نيمار جيداً جسدياً وعقلياً، تحدث الأشياء الجيدة. لاعب بهذه الجودة التقنية لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله.

“عندما يلعب في النصف الثاني من الملعب، يكون ذلك أفضل بالنسبة له ويكون في أمان، حيث يخشى اللاعبون المنافسون ارتكاب خطأ بحقه في جزء خطير من الملعب. لذلك نبني أسلوب لعب المنتخب بطريقة يحصل من خلالها على عدد أقل من الكرات، لكن على أساس التعامل معها بفعالية أكثر”.

نيمار يبحث عن لقبه الأول مع البرازيل في كوبا أمريكا

ويبحث نيمار (29 عاماً) عن لقبه الأول مع منتخب البرازيل في كوبا أمريكا بعدما غاب عن النسخة الأخيرة التي توج بلقبها بسبب الإصابة.

يمر نجم سان جيرمان المتوج مع البرازيل بكأس القارات عام 2013 وذهبية أولمبياد روي دي جانيرو عام 2016 بأفضل فتراته في الوقت الحالي، إذ تميّز بهدف وتمريرة حاسمة في المباراتين الأخيرتين لـ ”أوريفيردي” في تصفيات مونديال قطر 2022 ضد إكوادور وباراغواي، حيث تحلّق بلاده في صدارة ترتيب المجموعة الموحدة بالعلامة الكاملة بعدما حققت ستة انتصارات من 6 مباريات.

ويرصد نيمار أيضاً الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية والموجود بحوزة “الملك” بيليه برصيد 77 هدفاً حيث تفصله عنه 10 أهداف فقط.

وتتصدّر البرازيل المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط، بفارق الأهداف أمام كولومبيا التي تلاقي فنزويلا الجريحة الخميس، فيما تخوض البيرو مباراتها الأولى في البطولة القارية كون المجموعة تضم خمسة منتخبات. وتتأهل المنتخبات الأربعة الأولى في المجموعتين الأولى والثانية إلى ربع النهائي.

بدورها، تدخل بيرو المباراة منتشية بفوزها الثمين على مستضيفتها إكوادور 2–1 في التاسع من الشهر الحالي، معوضة خسارتها على أرضها بثلاثية نظيفة أمام كولومبيا قبلها بخمسة أيام.

وتعيد المباراة إلى الأذهان النهائي الساخن للنسخة الأخيرة قبل عامين عندما فازت البرازيل بعشرة لاعبين 3–1 بملعب ماراكانا في السابع من يوليو 2019، نجحت بعدها بيرو في الثأر في مباراة دولية ودية (1–0) في سبتمبر من العام ذاته، قبل أن تخسر على أرضها 2–4 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 في 14 أكتوبر الماضي، في مباراة أكملتها هذه المرة بتسعة لاعبين.

كولومبيا ترصد فوزها الثاني في كوبا أمريكا 2021

لا تختلف حال كولومبيا عن البرازيل كونها ترصد الفوز الثاني على التوالي بعد الأول على إكوادور 1–0، وذلك لقطع شوط كبير نحو ربع النهائي.

وتأمل كولومبيا التي حققت فوزين في مبارياتها الثلاث الأخيرة (تغلبت على بيرو بثلاثية نظيفة وأرغمت الأرجنتين على التعادل 2 – 2 في الجولتين الأخيرتين لتصفيات المونديال)، في استغلال المعنويات المهزوزة لدى لاعبي فنزويلا عقب الخسارة المذلة أمام البرازيل في المباراة الافتتاحية.

وعانت فنزويلا من ظروف كارثية في المباراة الافتتاحية، حيث افتقدت على الأقل ثمانية لاعبين بعدما جاءت نتائجهم لاختبارات كورونا إيجابية قبل المباراة بيوم واحد.

واستدعت فنزويلا 15 لاعباً احتياطياً، لكن أتيح لها سبعة لاعبين احتياطيين من أصل 12 بسبب النقص في اللاعبين المتوفرين.

وتم إنقاذ مصير البطولة في اللحظة الأخيرة، فبعد أن قرر اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) سحب التنظيم من كولومبيا والأرجنتين، الأولى بسبب الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا، منح شرف تنظيمها إلى البرازيل التي تعاني بدورها من انتشار سريع للوباء.

وعارضت جهات عدة محلية إقامة البطولة في البرازيل، لكن المحكمة العليا أنهت الاستماع بشأن المطالبة بعدم إقامة البطولة، بتصويت ستة قضاة من أصل 11 لصالح إقامتها.