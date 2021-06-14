البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية في افتتاح كوبا أمريكا

افتتح منتخب البرازيل منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 بالفوز بنتيجة 3-0 على غريمه الفنزويلي ليلة الأحد في اللقاء الذي شهده ملعب ماني غارينشا لحساب المجموعة الثانية.

وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الافتتاحي منتصف الشوط الأول عندما كان محظوظاً في اصطدام محاولته بكعب قدم مدافع منافس قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

نيمار يسجل هدفه الدولي 67 مع منتخب البرازيل

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.

وجعل البديل غابرييل باربوسا النتيجة 3-0 قبل دقيقتين من النهاية عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف.

ويخوض منتخب البرازيل المباراة القادمة أمام غريمه البيروفي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي منتخب فنزويلا نظيره الكولومبي في اليوم التالي.