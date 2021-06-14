  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية في افتتاح كوبا أمريكا

البرازيل تسحق فنزويلا بثلاثية في افتتاح كوبا أمريكا

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 04:32
نيمار يقترب من رقم بيليه هداف البرازيل التاريخي برصيد 77 هدفاً
نيمار يقترب من رقم بيليه هداف البرازيل التاريخي برصيد 77 هدفاً

افتتح منتخب البرازيل منافسات بطولة كوبا أمريكا 2021 بالفوز بنتيجة 3-0 على غريمه الفنزويلي ليلة الأحد في اللقاء الذي شهده ملعب ماني غارينشا لحساب المجموعة الثانية.

وسجل المدافع ماركينيوس الهدف الافتتاحي منتصف الشوط الأول عندما كان محظوظاً في اصطدام محاولته بكعب قدم مدافع منافس قبل أن تدخل شباك المنتخب الزائر.

نيمار يسجل هدفه الدولي 67 مع منتخب البرازيل

وأضاف نيمار هدفه الدولي 67 عندما نفذ ركلة جزاء بعد مرور 19 دقيقة من الشوط الثاني بعد حصول دانيلو على خطأ داخل المنطقة.

وجعل البديل غابرييل باربوسا النتيجة 3-0 قبل دقيقتين من النهاية عندما قابل بصدره كرة عرضية من نيمار الذي راوغ الحارس بمهارة ثم صنع الهدف.

ويخوض منتخب البرازيل المباراة القادمة أمام غريمه البيروفي في 17 من الشهر الجاري، بينما يلاقي منتخب فنزويلا نظيره الكولومبي في اليوم التالي.

كلمات دالة:منتخب البرازيلمنتخب فنزويلاكوبا أميركا 2021نيمارماركينيوسباريس سان جيرمان

Via SyndiGate.info


All Rights Reversed for Saudi Press Agency

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...