البرازيل تحقق الفوز الثاني على التوالي في كوبا أمريكا

واصلت البرازيل المضيفة بدايتها المثالية في بطولة كوبا أمريكا 2021، باكتساحها، الخميس، بيرو برباعية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، تناوب على تسجيلها كل من أليكس ساندرو ونيمار وإيفرتون ريبيرو وريتشارلسون.

وهذا الفوز هو التاسع على التوالي لـ "سيليساو" الذي بات متصدراً للمجموعة الثانية بست نقاط من مباراتين، فيما تقبع بيرو في المركز الخامس والأخير دون نقاط من مباراة واحدة.

وأنهى البرازيليون الشوط الأول من المباراة متقدمين بهدف سجله أليكس ساندرو ظهير يوفنتوس في الدقيقة 13، عندما استلم عرضية من مهاجم مانشستر سيتي غابرييل جيزوس وسددها قوية في الشباك من داخل منطقة الجزاء.

البرازيل تستعرض نهاية الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني، انتظر منتخب السامبا حتى الدقائق العشرين الأخيرة للاستعراض، فتوج نجم باريس سان جيرمان نيمار مجهوده بهدف في الدقيقة 68 بتسديدة أرضية قوية بعيدة أسكنها في الزاوية اليمنى للحارس.

وجاء هدف نيمار بعد دقائق من تراجع حكم المباراة عن قراره باحتساب ركلة جزاء للبرازيل، عقب لجوئه إلى تقنية حكم الفيديو المساعد.

وفي الدقائق الثلاث الأخيرة من المباراة، أنهى البرازيليون النزال بهدفين لريبيرو (89) وريتشارلسون (90+2).

فنزويلا تجبر كولومبيا على التعادل

وقبيل ذلك في المجموعة نفسها، تعادلت فنزويلا سلباً مع كولومبيا لتحصد أولى نقاطها في البطولة من مباراتين وتحتل المركز الثالث خلف كولومبيا الثانية مع 4 نقاط.

وشهدت المباراة تألقاً من الحارس الفنزويلي فويلكر فارينيس الذي قدم تصديات رائعة، لا سيما في الدقائق الأخيرة التي سجل فيها ميغيل بورخا هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل.

كما أنهت كولومبيا المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لويس دياس في الوقت المحتسب بدل الضائع.

لكنها رغم ذلك أنهت المباراة مع 23 تسديدة مقابل تسديدتين لفنزويلا التي اقتنصت نقطة مهمة.