البرازيل تظفر بكوبا أميركا بعد الفوز على بيرو الشجاعة

توج منتخب البرازيل بلقب كوبا أميركا 2019 بانتصاره على نظيره البيروفي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ماراكانا، بعدما كان قد هزمه في الدور الأول بخمسة أهداف دون رد.

ويعد هذا اللقب التاسع للسيليساو بتاريخه في البطولة، وقد حرم بيرو من الفوز بلقبها الثالث، وهو الأول للمنتخب صاحب الضيافة منذ بطولة عام 2007.

جاء الشوط الأول مثيراً مع أفضلية واضحة للبرازيل، وافتتح فريق المدرب تيتي النتيجة بعد 15 دقيقة فقط بهدف جميل من إيفرتون سوزا عقب تمريرة حاسمة ممتازة من غابرييل جيزوس.

وأهدر البرازيليون فرصتين سهلتين لمضاعفة النتيجة، ليرد عليهم المنتخب البيروفي بهدف التعادل الذي أحرزه المخضرم باولو غيريرو من ركلة جزاء في الدقيقة 44 منهياً بذلك السجل المميز لحارس المرمى أليسون بيكر بعدم تلقي أي هدف مع ليفربول أو منتخب بلاده طوال 889 دقيقة.

استفز هدف بيرو الهجوم البرازيلي الذي تقدم للأمام وضغط بقوة بهدف استعادة تقدمه، وهو ما حدث قبل نهاية الشوط الأول بلحظات بسيطة وأحرزه جيزوس مهاجم مانشستر سيتي بعد هجمة جماعية جيدة.

تراجعت الجودة الفنية للمباراة خلال الشوط الثاني، إذ انحصرت الكرة وسط الملعب وغابت المحاولات الهجومية الحقيقية على المرميين باستثناء تسديدة جيدة من فيليبي كوتينيو انحرفت بقليل عن المرمى.

وفيما كانت البرازيل تقود المباراة بنجاح نحو النهاية السعيدة، أشهر الحكم بطاقته الصفراء الثانية في وجه جيزوس ليغادر الملعب بالبطاقة الحمراء قبل 20 دقيقة من النهاية.

وقد منح النقص العددي منتخب بيرو جرعة من الثقة والحماس، وانعكس هذا على أدائهم في الملعب، حيث باتوا أكثر شراسة ووصلوا لمرمى منافسهم، لكن الدفاع البرازيلي وأليسون وقفوا سداً منيعاً أمام كل المحاولات التي اتسمت بالعشوائية كثيراً.

وعند الدقيقة 87، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيل بعد إعاقة إيفرتون داخل منطقة الجزاء، ليتقدم البديل ريتشارليسون ويسدد الركلة بنجاح حاسماً اللقاء بالهدف الثالث ومشعلاً الاحتفالات في شوارع وأحياء ريو دي جانيرو وبقية المدن البرازيلية.