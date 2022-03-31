البرازيل تعود إلى قمة تصنيف فيفا للمنتخبات

بعد أن ظلت بالفعل لأطول وقت في قمة التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola (4731 يوماً)، عادت البرازيل (المركز الأول، +1) إلى القمة في مارس 2022، بعد خمس سنوات من هبوطها من تلك المرتبة.

انتصارات السيليساو الأخيرة على تشيلي (4-0 على أرضه) وبوليفيا (4-0 خارج أرضه) في التصفيات المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™ مكنت هذا المنتخب من تجاوز بلجيكا، التي كانت في المركز الأول على مدى السنوات الثلاث الماضية لكنها فشلت في الفوز على جمهورية آيرلندا في 26 مارس وتعادلت معها 2-2 في مباراة ودية.

وبالتالي، يشكل جدول مارس 2022 فصلاً جديداً في تاريخ التصنيف، لكن الأهم من ذلك هو أنه سيستخدم في حسابات القرعة النهائية لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي ستجري يوم الجمعة 1 أبريل.

الصندوق 1: قطر (البلد المضيف)، البرازيل، بلجيكا، فرنسا، الأرجنتين، إنجلترا، إسبانيا، البرتغال.

الصندوق 2: المكسيك، هولندا، الدنمارك، ألمانيا، أوروجواي، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، كرواتيا.

الصندوق 3: السنغال، إيران، اليابان، المغرب، صربيا، بولندا، كوريا الجنوبية، تونس.

الصندوق 4: الكاميرون، كندا، الإكوادور، المملكة العربية السعودية، غانا، الفائز في الملحق القاري 1، الفائز في الملحق القاري 2، الفائز في الملحق الأوروبي.

بلجيكا (المركز الثاني، -1) هي الآن في المرتبة الثانية، متقدمة على فرنسا (المركز الثالث) التي لم يتغير ترتيبها. وخلف هذه المراكز الثلاثة الأولى تأتي الأرجنتين (4) وإنجلترا (5) وإسبانيا (7) والبرتغال (8) كأفضل المنتخبات التالية فيما يتعلق بالقرعة، آخذين في الاعتبار أن إيطاليا (6) ستغيب عن البطولة بعد هزيمتها في الدور نصف النهائي من الملحق.

المكسيك (المركز التاسع، +3) وأوروغواي (المركز 13، +3) هما أكبر المنتقلين إلى أعلى ضمن المراكز العشرين الأولى. أما المنتخبان اللذان حققا أكبر تقدم بشكل عام فهما كوستاريكا (المركز 31، +11) ثم نيوزيلندا (المركز101، +10). وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن كوسوفو (107، +2) قد حققت أعلى ترتيب لها على الإطلاق حتى الآن.

سيتم نشر التصنيف العالمي FIFA / Coca-Cola القادم في 23 يونيو 2022.

الصدارة البرازيل انتقال إلى المراكز العشرة الأولى المكسيك (9، +3) انتقال خارج المراكز العشرة الأولى الدنمارك (11، -2) مجموع المباريات التي جرت 162 المنتخب الذي لعب أكثر المباريات نيوزيلاندا (5) أكبر الانتقالات إلى الأعلى حسب النقاط نيوزيلاندا (44.41 نقطة) أكبر الانتقالات إلى الأعلى حسب المراكز كوستاريكا (+11 مركزاً) أكبر هبوط حسب النقاط كاليدونيا الجديدة (ناقص 35.42 نقطة) أكبر هبوط حسب المراكز أذربيجان والصومال (ناقص 8 مراكز) منتخبات جديدة تم تصنيفها جزر كوك منتخبات لم تعد مصنفة لا أحد منتخبات غير نشطة لم تعد مصنفة لا أحد

المصدر: فيفا