البرتغال تتخطى مقدونيا الشمالية بهدفين وتتأهل للمونديال القطري

تأهل منتخب البرتغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 بعد فوزه على ضيفه المقدوني الشمالي العنيد بهدفين دون رد في الملحق الأوروبي اليوم الثلاثاء.

على ملعب دو دراغاو، سجل أصحاب الأرض هدفين حملا توقيعي نجم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش في الدقيقتين 32 و 65.

وانضم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتالي إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي اللذين سيظهران من جديد في المونديال.

وستكون هذه المشاركة الخامسة لنجم البرتغال التاريخي إذا ما تواجد في نهاية العام الجاري مع بلاده في كأس العالم 2022.

كما تأهل منتخب بولندا أيضاً للمونديال القطري بعد فوزه على ضيفه السويدي بالنتيجة ذاتها.

ولم يشفع تواجد زلاتان إبراهيموفيتش مع بلاده ليسقط السويديون بهدفي روبرت ليفاندوفسكي وبيوتر جيلينسكي اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 50 من ركلة جزاء و 73 على التوالي.