البرتغال تسحق نيجيريا في غياب رونالدو وتنهي استعداداتها للمونديال

استعرض منتخب البرتغال وحقق فوزاً كبيراً على نظيره النيجيري بأربعة أهداف دون اليوم الخميس ضمن الاستعدادات لبطولة كأس العالم قطر 2022.

وخاض "برازيليو أوروبا" اللقاء على ملعب جوزيه آلفالادي بدون القائد كريستيانو رونالدو الذي غاب لمعاناته من توعك صحي.

البرتغال تدخل كأس العالم بمعنويات عالية

جاءت أهداف المباراة عن طريق كلٍ من برونو فيرنانديش (هدفان) في الدقيقتين 9 و (35 من ركلة جزاء)، وجونكالو راموس (82)، وجواو ماريو (84).

ويشارك فريق المدرب فيرناندو سانتوس في بطولة كأس العالم قطر 2022 ضمن المجموعة الثامنة بجانب منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

ويعتبر المنتخب البرتغالي من ضمن المرشحين للظفر باللقب ويمني قائده رونالدو في قيادة الفريق لتحقيق إنجاز تاريخي آخر على غرار الفوز بلقب يورو 2016.