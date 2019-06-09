البرتغال تهزم هولندا وتظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب البرتغالي لقب النسخة الأولى من دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه على نظيره الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إل داراغاو في البرتغال.

كان شوط المباراة الأول هادئاً من الجانبين، ولم يشهد الكثير من الفرص الخطرة على أي من المرميين، وفي الدقيقة السابعة حاول ممفيس ديباي مباغتة أصحاب الأرض بتسديدة قوية، لكنها مرت بسلام على مرمى روي باتريسيو.

وفي الدقيقة 26 استغل كريستيانو رونالدو كرة طولية خلف الدفاع الهولندي، وكاد أن يسكنها الشباك لولا تدخل فيرجيل فان دايك.

في الدقيقة 30، أرسل بيرناردو سيلفا تسديدة قوية، لكن ياسبر سيليسين أبعدها إلى ركلة ركنية، لتنفذ سريعاً ويقابلها برونالدو برأسية سريعاً، لكن الحارس واصل تألقه.

سيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب، قبل نهاية الشوط الأول بدقائق وتحسن أسلوب المباراة بشكل ملحوظ، ولكن دون أهداف لينتهي الشوط كما بدأ.

بداية الشوط الثاني لم تختلف كثيراً عن الأول، حتى الدقيقة 59 عندما أعلن غونزالو غيديش عن هدف الفوز لأصحاب الأرض، بعد تسديدة قوية من سكنت الشباك.

استفاق لاعبو المنتخب الهولندي بحثاً عن هدف التعادل، اعتماداً على الكرات العرضية التي كان يبعدها دائماً الدفاع البرتغالي.

اعتمد أصحاب الأرض على الهجمات المرتدة في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة، والتي شكلت خطورة كبيرة على مرمى الطواحين، لولا تألق سيليسين في أكثر من مناسبة، لتنتهي المباراة بتحقيق البرتغال لقبها الأول في تاريخ المسابقة.