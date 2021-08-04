البقالي: فوزي بذهبية 3000 متر موانع لم يكن سهلاً

عبر المغربي سفيان البقالي عن سعادته الكبيرة وفخره بعد فوزه بذهبية 3000 متر موانع للرجال في منافسات أولمبياد طوكيو.

وهذه الذهبية الأولى للمغرب منذ أولمبياد 2004 في أثينا، حين فاز البطل هشام الكروج بذهبيتي سباقي 1500 متر و5000 متر.

وأجرت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية مقابلة حصرية مع النجم البالغ 25 عاماً.

ماذا قال البقالي بعد فوزه بالذهب؟

"لا أعرف ماذا أقول، فبحمد الله كان هذا حلماً وتحقق، بعد سنوات من العمل الجاد، ورفقة الأصدقاء الذين يساندوني في التدريب، وكذلك المدرب الذي تربطني به علاقة قوية، فهو ليس مدرب فقط بل هو بمثابة أب.

"أنا سعيد اليوم، كان هذا اللقب وهذه الميدالية هدية لسيدنا- الله ينصره، وكذلك للشعب المغربي، لأنهم جميعاً كانوا متشوقين للميدالية، وليس باستطاعتكم تخيل الضغط الذي كان عليهم من قبل، لكني استطعت تحقيق ما كان حلماً في يوم من الأيام.

"إنه سباق كان الجميع يتخيل أنه سهل، لكنه ليس كذلك، لأن عدائي منافسات 3000 متر موانع اليوم ليسوا مثل العدائين السابقين. من قبل كان احتكار كيني فقط، الآن أنتم تلاحظون- خاصة بعد بطولة العالم في الدوحة- وجود عدة عدائين جدد دخلوا معنا في النهائي واستطاعوا الفوز علينا، لم نكن نحسب لهم حساباً من قبل، ولكن جسمي ساعدني وكنت أعرف جيداً العدائين الذين شاركوا معنا.

"كنت قد قرّرت مع مدرّبي أن نحصل على اللقب قبل وصول البركة المائية، والحمد لله جاء الفرج من عند الله، وكانت الهدية حصولي على اللقب."

وأضاف: "أمي فخورة بابنها لأنه بطل أولمبي اليوم، وذلك في 3000 متر موانع وليس في سباق سهل."

وأكد البقالي التأثير الإيجابي الذي شكله فوز النجم القطري معتز برشم بذهبية الوثب العالي، حيث قال: "البطل معتز برشم حقاً ألهمني بفوزه."