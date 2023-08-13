البليهي يرد على تاليسكا: لا علم غير الهلال يرفرف عاليا

توج النصر السعودي بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال أمس السبت على حساب غريمه الهلال عقب فوزه بهدفين لهدف بعد التمديد في المباراة النهائية القوية التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف.

وقدم الفريقان أداءاً قوياً شهد أفضلية نسبية لـ "العالمي" الذي اقتنص اللقب في النهاية بفضل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي فريقه.

وبعد نهاية المباراة، احتفل لاعبو النصر باللقب وحاول المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا زرع علم فريقه على أرض الملعب في تصرف مشابه لذلك الذي اشتهر علي البليهي مدافع الهلال بفعله في السابق.

واستفز هذا التصرف لاعبي الهلال والبليهي بالذات الذي هرع لمنع تاليسكا مما أسفر عن مناوشات بين لاعبي الفريقين تم فضها سريعاً.

ورد البليهي على ما حصل عبر حسابه على منصة "إنستغرام" حيث قال: "أنا الشامخ الذي ورث المجد .. لا علم غير الهلال يرفرف عاليا".

ومن شأن مثل هذه الأحداث أن ترفع من حدة المنافسة بين الغريمين تزامنا مع انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي الذي يتوقع أن يشهد صراعات حامية الوطيس بين العمالقة الاتحاد حامل اللقب والنصر والهلال والشباب والأهلي.