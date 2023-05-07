تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023، موعد مباراة نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال، المعلق والقنوات الناقلة.

يستضيف نيوكاسل يونايتد اليوم نظيره نادي آرسنال على أرضية ملعب "سانت جيمس بارك" في إطار منافسات الجولة 35 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023.

المباراة مهمة من جميع النواحي بالنسبة لكلا الفريقين، حيث الجانرز يريد تحقيق الفوز لزيادة نقاطه على أمل تعثر السيتي واستعادة الصدارة، أما الماكبايس يطمح لمواصلة تحقيق الانتصارات لضمان البقاء في المركز الثالث المؤهل لدوري الأبطال، وفيما يلي نستعرض تشكيلة الفريقين بحسب موقع WhoScored.com.

تشكيلة نيوكاسل يونايتد المتوقعة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: إيدي هاو

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: بوب

خط الدفاع: تريبير ، شار ، بوتمان ، دان بورن

خط الوسط: جولينتون ، غيمارايش ، ويلوك

خط الهجوم: ميرفي ، ويلسون ، إيساك

تشكيلة آرسنال المتوقعة اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

المدرب: ميكيل أرتيتا

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: رامسديل

خط الدفاع: زينشينكو ، كيويور ، هولدينغ ، وايت

خط الوسط: تشاكا ، بارتي ، أوديغارد

خط الهجوم: مارتينيلي ، خيسوس ، ساكا

موعد مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي

تقام مباراة نيوكاسل يونايتد وآرسنال اليوم الأحد الموافق 7 مايو 2023 في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت كل من السعودية والأردن ومصر والسودان وقطر.

المعلق والقنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن هوية معلق مباراة نيوكاسل يونايتد ضد آرسنال اليوم في الدوري الإنجليزي، حيث وقع الاختيار على المعلق حفيظ دراجي الذي سيتولى مهمة الوصف والتعليق على قناة beIN Sports 1 Premium.