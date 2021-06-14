التشيك تهزم اسكتلندا بثنائية مميزة في يورو 2020

فاز منتخب التشيك على غريمه الاسكتلندي بهدفين دون رد على ملعب هامبدن بارك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

تبادل المنتخبان السيطرة على المجريات في الشوط الأول حتى تمكن بيتر شيك من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42، وعاد نفس اللاعب وسجل هدف تعزيز النتيجة في الدقيقة 52 من تصويبة رائعة من منتصف الملعب تم تصنيفها على أنها الأجمل في البطولة حتى الآن.

بهذا الفوز، رفع منتخب التشيك رصيده إلى 3 نقاط في قمة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا الذي هزم غريمه الكرواتي أمس بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الرابعة من يورو 2020 :