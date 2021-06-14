  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. التشيك تهزم اسكتلندا بثنائية مميزة في يورو 2020

التشيك تهزم اسكتلندا بثنائية مميزة في يورو 2020

منشور 14 حزيران / يونيو 2021 - 07:22
شيك يسجل هدفاً استثنائياً
شيك يسجل هدفاً استثنائياً

فاز منتخب التشيك على غريمه الاسكتلندي بهدفين دون رد على ملعب هامبدن بارك في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020.

تبادل المنتخبان السيطرة على المجريات في الشوط الأول حتى تمكن بيتر شيك من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 42، وعاد نفس اللاعب وسجل هدف تعزيز النتيجة في الدقيقة 52 من تصويبة رائعة من منتصف الملعب تم تصنيفها على أنها الأجمل في البطولة حتى الآن.

بهذا الفوز، رفع منتخب التشيك رصيده إلى 3 نقاط في قمة ترتيب المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن منتخب إنجلترا الذي هزم غريمه الكرواتي أمس بهدف دون رد.

ترتيب المجموعة الرابعة من يورو 2020 :

  • التشيك 3 نقاط
  • إنجلترا 3 نقاط
  • كرواتيا دون نقاط
  • اسكتلندا دون نقاط
كلمات دالة:باتريك شيكيورو 2020منتخب التشيكمنتخب اسكتلندامنتخب إنجلترامنتخب كرواتيا

Via SyndiGate.info


© Copyright Al-Masry Al-Youm. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...