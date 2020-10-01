التصنيف النهائي لقرعة دوري أبطال أوروبا

اختتمت التصفيات المؤهلة إلى دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

ومن المنتظر أن تجرى قرعة دور المجموعات اليوم الخميس بمدينة جنيف السويسرية.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية عن التصنيف النهائي للفرق المتأهلة لدور المجموعات، والذي جاء كالآتي:

المستوى الأول: بايرن ميونيخ - إشبيلية - ريال مدريد - ليفربول - يوفنتوس - باريس سان جيرمان - زينيت - بورتو.

المستوى الثاني: برشلونة - أتلتيكو مدريد - مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد - شاختار دونيتسك - بوروسيا دورتموند - تشيلسي - أياكس.

المستوى الثالث: دينامو كييف - ريد بول سالزبورغ - لايبتزيغ - إنتر ميلان - أولمبياكوس - لاتسيو - كراسنودار - أتالانتا.

المستوى الرابع: لوكوموتيف موسكو - مرسيليا - كلوب بروج - بوروسيا مونشنغلادباخ - إسطنبول باشاك شهير - ميتييلاند - رين - فيرينسافاروس.