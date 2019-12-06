التعادل السلبي يحسم موقعة إنتر وروما

انتهت قمة المرحلة الـ 15 من الدوري الإيطالي، بين إنتر وضيفه روما بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب جيوسيبي مياتسا.

بهذه النتيجة يواصل إنتر تصدره لجدول الدوري برصيد 38 نقطة، بصورة مؤقتة في انتظار مباراة يوفنتوس ولاتسيو السبت.

على الجانب الآخر، وصل ذئاب العاصمة الإيطالية إلى النقطة 29 في المركز الرابع، بشكل مؤقت لحين مباراة كالياري القادمة.

التهديد الأول في المباراة كان من نصيب إنتر في الدقيقة السابعة، عندما سدد روميلو لوكاكو كرة قوية تصدى لها ببراعة حارس روما.

وفي الدقيقة 19، رد روما على فرصة إنتر بتسديدة من نيكولو زانيولو، لكنها وجدت سمير هاندانوفيتش يتصدى لها على مرتين.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد إنتر أن يخطف الهدف الأول عن طريق ماتياس فيسينو، لكن أنتونيو ميرانتي تألق وحافظ على نظافة شباكه.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، أهدر لاوتارو مارتنيز فرصة محققة بعد عرضية من فيسينو، تصدى ميرانتي لها بنجاح.

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