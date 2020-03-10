التعمري بديل صلاح في ليفربول!

كشف موقع "بليتشر ريبورت" الأميركي بأن ليفربول أرسل كشافين لمتابعة النجم موسى التعمري أفضل لاعب في الدوري القبرصي الموسم الماضي الذي قاد أبويل نيقوسيا للفوز بألقاب عدة وخطف الأنظار في الدوري الأوروبي بمهاراته الفردية العالية بمركز الجناح الأيمن.

وقالت الصحيفة: "يرغب ليفربول في نسخ تجربة محمد صلاح وإيجاد لاعب مهاري سريع يقدم الفائدة المرجوة خصوصاً أن الجهاز الفني بقيادة يورغن كلوب لا يستفيد من شيردان شاكيري الذي سيكون أكثر القلقين من أنباء اهتمام ليفربول بالتعمري".

ويثير التعمري الملقب بـ "ميسي الأردن" اهتمام الفنيين في ليفربول الذين سيدرسون إمكاناته جيداً قبل إعطاء الضوء الأخضر للإدارة بالتفاوض معه رسمياً.

ووصف الموقع المحترف الأردني بأنه أحد أفضل المواهب الواعدة في عالم كرة القدم خلال الفترة الحالية، في وقت يشبّه الجمهور أسلوب لعبه بالنجم آريين روبن لسرعة المراوغة والتصويبات، لكن لقبه في بلاده "ميسي الأردن" لمهاراته الفردية العالية وكثرة مراوغاته في المباراة الواحدة.

ولم يكن ليفربول الوحيد المهتم بخدمات التعمري إذ دخل على خط المتابعة عن كثب كشافون من أندية: مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، وسط تكهنات بأن النجم الأردني يسير على خطى صلاح ومرشح للحلول مكانه في حال رحيل المصري، مع أفضلية البداية بسن مبكر إذ لم يتجاوز التعمري 22 عاماً.

يذكر أن أندية أوروبا تنتظر الفرصة للانقضاض على صلاح والحصول على خدماته وخصوصاً ريال مدريد الذي أعربت تقارير إسبانية برغبة رئيسه فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع "الملك المصري".

التعمري بالأرقام

- يمتلك هدفين في تصفيات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وخاض أول مباراة مع منتخب الأردن بعمر 17 عاماً.

- خاض مع أبويل 66 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 12 هدفاً وصنع 10، محققاً لقب الدوري القبرصي.

- شارك في 39 مباراة دولية مع منتخب الأردن الأول، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف وصنع مثلها.