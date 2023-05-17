التفاؤل عنوان المرحلة..تطورات جديدة بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

البوابة – مع اقتراب انتهاء موسم 2022-2023، بدأ نادي برشلونة الإسباني بالفعل بالتخطيط لسوق الانتقالات المقبل في الصيف، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي.

ويبذل البارسا حاليًا الكثير من الجهود للوصول إلى خطة اقتصادية مناسبة للنادي حتى يتم الموافقة عليها من قبل رابطة الليغا، وكانت أحدى الطرق المطروحة لزيادة الدخل في خزينة النادي هي الحصول على عقود رعاية جديدة.

تطورات جديدة بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

أوضحت إدارة برشونة في العديد من التصريحات مؤخرًا أن التركيز سيكون على التوقيع أسطورة النادي السابق ليونيل ميسي، إلى جانب عدة تعاقدات أخرى تجلب لاعبين بمستوى عالي يمكنهم دعم الفريق للمنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم والحفاظ على لقب الليغا.

لكن في الوقت الحالي لا تزال الأمور ضبابية بالنسبة للتعاقد مع ميسي هذا الصيف خاصة بسبب أزمة قانون اللعب المالي النظيف، ومع ذلك بحسب صفحة "AlbicelesteTalk" على تويتر، فإن التفاؤل يتنامى يومًا بعد يوم بخصوص عودة ميسي.

كما سبق هذه التطورات تصريحات لرئيس نادي برشلونة جوان لابورتا أكد فيها وجود الرغبة بإعادة البرغوث الأرجنتيني إلى عرينه في الكامب نو هذا الصيف، مشيرًا إلى أن البارسا سيفعل كل شيء من أجل إتمام ذلك.

الجدير بالذكر أن وسائل الإعلام الإسبانية زعمت بدورها أن النجم ليونيل ميسي أفصح عن رغبته بالعودة إلى ناديه السابق، وهو ما بعث على الارتياح في برشلونة خاصة بعد الشائعات المتداولة مؤخرًا التي ربطت النجم الأرجنتيني بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية.