برشلونة يطلب من رابطة الليغا هذه الضمانات قبل عودة ميسي

البوابة – في الوقت الذي لا تزال فيه الأمور معقدة بين نادي برشلونة ورابطة الليغا الإسبانية، يعتزم النادي الكتالوني طلب ضمان مهم قبل المضي قُدمًا للتوقيع مع ليونيل ميسي وغيره من اللاعبين هذا الصيف.

وحتى الآن لم يتمكن البارسا من تسجيل عقود جديدة لبعض اللاعبين الحاليين في الفريق مثل جافي، أراوخو، وألونسو، على الرغم من أنه تم تفعيل عدة رافعات اقتصادية في النادي لضخ المزيد من الأموال للتعاقدات الصيف الماضي.

برشلونة يأمل بموافقة الليغا على هذه الضمانات قبل عودة ميسي

ازدادت الشكوك مؤخرًا حول قدرة برشلونة على تسجيل تعاقدات جديدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وبحسب التقارير فإن الأسماء التي سيتم التعاقد معها في سوق الانتقالات قد يتم توقيعهم على شرط أساسي بأن تتحول عقودهم لعقود إعارة في حالة عدم قدرة النادي على تسجيل العقود رسميًا.

مع ذلك، تكشف صحيفة "Sport" أن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين البارسا ورابطة الليغا يوم 19 مايو القادم بهدف الحصول على موافقة على خطة النادي الاقتصادية التي ستسمح لهم بإجراء التعاقدات، إلى جانب أن البلوغرانا سيتقدم بطلب آخر يخدم الفريق في الميركاتو.

وتضيف التقارير أن البارسا سيطلب وثائق مكتوبة من رابطة الليغا الإسبانية تؤكد أن النادي يمكنه تسجيل أي تعاقد جديد، وبالتالي تقديم هذه الوثائق كأدلة ملموسة لكل لاعب سيتم التوقيع معه مثل ليونيل ميسي وإيلكاي غوندوغان.