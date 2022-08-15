التونسي حنبعل المجبري يغادر مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة

اقترب مانشستر يونايتد من الموافقة على إعارة النجم الدولي التونسي الشاب حنبعل المجبري إلى جاره برمنغهام وفقاً لتقرير نشره موقع "جول" العالمي اليوم الاثنين.

ودخلت أندية ميدلزبره وميلوال وويست بروميتش آلبيون سعياً لضم اللاعب الشاب، إلا أن برمنغهام بات الخيار المفضل لنجم منتخب نسور قرطاج.

ولم يتمكن البالغ من العمر 19 عاماً في فرض نفسه بعد قدوم المدير الفني الهولندي إيريك تين هاغ للإشراف على مانشستر يونايتد وبات رحيله على سبيل الإعارة مسألة حتمية.

المجبري يحتاج للمزيد من الخبرة

ويرتبط المجبري بعقدٍ مع نادي الشياطين الحمر يمتد حتى صيف عام 2026، لكنه يحتاج لمزيد من الخبرة لن يكتسبها إذا ما استمر على دكة بدلاء ملعب أولد ترافورد.

يذكر أن لاعب خط الوسط التونسي خاض مع فريق مانشستر يونايتد الأول 3 مباريات رسمية فقط، مقابل 40 ظهور مع فريق يونايتد تحت 21 عاماً.