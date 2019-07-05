الجزائري براهيمي يغيب عن مواجهة غينيا بداعي الإصابة

تعرض لاعب منتخب الجزائر ياسين براهيمي لإصابة جعلته يغيب عن التمرينات الاستعدادية لمواجهة منتخب غينيا في ثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وقالت وكالة الانباء الجزائرية ان البالغ من العمر 29 عاماً خضع لاختبار طبي بعد إصابته بكدمة في كاحل القدم ليتأكد غيابه أمام غينيا.

ويسعى منتخب الجزائر لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ عام 1990 بعدما تأهل لدور الـ 16 عقب تصدره ترتيب المجموعة الثالثة في مرحلة المجموعات بعد فوزه في مبارياته الثلاث على منتخبات السنغال وتنزانيا وكينيا.