الجزائري بن ناصر على أعتاب الانتقال لفيورنتينا

مع اقتراب الدور الأول من كأس أمم إفريقيا من الوصول إلى خط النهاية، أثبت الجزائري إسماعيل بن ناصر أنه أحد أهم اكتشافات البطولة بعدما فاز بلقب أفضل لاعب في مباراتي منتخب بلاده أمام نظيريه الكيني والسنغالي.

انضم بن ناصر إلى ناشئي آرسنال قادماً من فرنسا، ونال إعجاب آرسين فينغر المدير الفني السابق للغانرز، الذي أشركه في لقاء أمام شيفيلد وينزداي في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 2015، ثم أعير بن ناصر إلى تور في فرنسا المشارك ضمن دوري الدرجة الثانية قبل رحيله نهائياً إلى إيمبولي.

أصبح بن ناصر على أعتاب الانضمام إلى فيورنتينا هذا الصيف، بعد مستواه المبهر في مباراتي الجزائر ضمن كأس أمم إفريقيا، ومجهوده الكبير في خط وسط الخضر.

ويبدو أن محمد النني لاعب وسط آرسنال، وبن ناصر نجم إيمبولي، والذي خاض تجربة احترافية مع الغانرز، وجهان لعملة ليست واحدة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، إذ تعرض النني لانتقادات واسعة مع منتخب مصر وسط أداء ضعيف من لاعب الوسط.

ورغم أن النني يلعب في نفس مركز بن ناصر وهو أحد لاعبي آرسنال في الوقت الحالي، والذي ضمه فينغر من بازل عام 2016 قبل رحيل بن ناصر نهائياً إلى إيطاليا، إلا أن النني يظهر بشكل باهت مع الفراعنة.

وتعرض النني لانتقادات واسعة بسبب ضعف مردوده البدني ومستواه مع منتخب بلاده في المرحلة الحالية، إلى جانب أنه لا يشارك مع آرسنال باستمرار، وبات مرشحاً للرحيل في الموسم الجديد.