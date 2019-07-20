الجزائري عطال يقترب من باريس سان جيرمان

أوضحت تقارير فرنسية أن الظهير الأيمن لمنتخب الجزائر يوسف عطال أصبح قريباً من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

تألق عطال مع الجزائر في أمم إفريقيا قبل إصابته بكسر في الكتف خلال لقاء ربع النهائي أمام ساحل العاج.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن حاجة النادي الباريسي لظهير أيمن أصبحت ملحة بعد رحيل داني ألفيش وتواجد توماس مونييه فقط.

وأضاف التقرير أن الاتصالات مع وكلاء عطال من قبل مسؤولي بي إس جي أصبحت مكثفة في الأيام الأخيرة لإتمام الصفقة.

ووفقاً للتقارير، يرفض فنيس التفريط في عطال بسهولة، ولن يبيعه إلا في حال تلقي عرض استثنائي هذا الصيف.

وأشار التقرير أن بي إس جي وضع اسم كيني لالا، مدافع ستراسبورغ، كبديل في حال فشله بضم عطال.

وتُوج عطال رفقة الجزائر بلقب أمم إفريقيا بعد الانتصار الجمعة على السنغال بهدف نظيف.