الجزائر تتعادل مع سيراليون في افتتاح مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2021

تعادل منتخب الجزائر حامل اللقب مع غريمه السييراليوني دون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب غابوما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز رغم كثرة الفرص التي سنحت لرياض محرز ورفاقه خصوصاً في الشوط الثاني.

وعانى الفريقان من ظروف جوية صعبة تميزت بارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة وبدا الإرهاق واضحاً على فريق المدرب جمال بلماضي خصوصاً في الدقائق العشرين الأخيرة.

ورغم التبديلات الكثيرة التي أجراها الجزائريون في الشوط الثاني، إلا أن الكرة أبت أن تدخل الشباك السييراليونية.

بهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى نقطة واحدة وهو نفس رصيد منتخب سييراليون بانتظار نتيجة مواجهة منتخبي ساحل العاج وغينيا الاستوائية غداً الأربعاء.