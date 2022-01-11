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الجزائر تتعادل مع سيراليون في افتتاح مشوارها في كأس أمم إفريقيا 2021

منشور 11 كانون الثّاني / يناير 2022 - 02:40
منتخب الجزائر يتعادل دون أهداف مع سييراليون
منتخب الجزائر يتعادل دون أهداف مع سييراليون

تعادل منتخب الجزائر حامل اللقب مع غريمه السييراليوني دون أهداف في المباراة التي جرت على ملعب غابوما ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز رغم كثرة الفرص التي سنحت لرياض محرز ورفاقه خصوصاً في الشوط الثاني.

وعانى الفريقان من ظروف جوية صعبة تميزت بارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة وبدا الإرهاق واضحاً على فريق المدرب جمال بلماضي خصوصاً في الدقائق العشرين الأخيرة.

ورغم التبديلات الكثيرة التي أجراها الجزائريون في الشوط الثاني، إلا أن الكرة أبت أن تدخل الشباك السييراليونية.

بهذه النتيجة، رفع منتخب الجزائر رصيده إلى نقطة واحدة وهو نفس رصيد منتخب سييراليون بانتظار نتيجة مواجهة منتخبي ساحل العاج وغينيا الاستوائية غداً الأربعاء.

الجزائر تتعادل مع سييراليون
الجزائر تتعادل مع سييراليون
كلمات دالة:منتخب الجزائرمنتخب سيراليونكأس الأمم الإفريقية 2021كأس الأمم الإفريقية

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