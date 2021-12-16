الجزائر تتفوق على قطر لتلاقي تونس في نهائي كأس العرب 2021

تأهل منتخب الجزائر ليلة الأربعاء إلى نهائي بطولة كأس العرب 2021 بعد فوزه على غريمه القطري بهدفين لهدف على ملعب الثمامة في لقاء نصف النهائي المثير.

جاء هدفا الخضر عن طريق جمال بن العمري ويوسف بلايلي من ركلة جزاء في الدقيقتين 59 و 90+15 على التوالي.

أما هدف قطر، فحمل توقيع محمد مونتاري في الدقيقة 90+7.

الجزائر تلاقي تونس في نهائي كأس العرب 2021

وضرب الجزائريون بالتالي موعداً مع المنتخب التونسي في نهائي البطولة والذي سيكون مواجهة إفريقية خالصة للظفر بلقب البطولة يوم السبت المقبل على ملعب البيت.

في المقابل، سيواجه منتخب قطر صاحب الضيافة غريمه المصري في لقاء تحديد المركز الثالث على أرضية ملعب 974 يوم السبت كذلك.